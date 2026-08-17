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Сохраняет ли Татаров ключевое влияние на силовиков: ответ источников РБК-Украина

08:40 17.08.2026 Пн
2 мин
Кто теперь усиливает его влияние в силовом блоке?
aimg Милан Лелич aimg Анастасия Никончук
Сохраняет ли Татаров ключевое влияние на силовиков: ответ источников РБК-Украина Фото: Олег Татаров (president gov ua)
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Влияние замглавы Офиса президента Олега Татарова со временем уменьшилось, однако перезагрузка правительства принесла ему неожиданный бонус.

Об этом РБК-Украина рассказали несколько источников в высшем руководстве государства.

"Еще несколько месяцев назад один из информированных собеседников РБК-Украина описывал положение Татарова как "завершение эпохи", – говорится в материале "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

"В какой-то момент Ермак испугался роста влияния Татарова, начал ему палки в колеса ставить. Так появился генпрокурор Кравченко, хотя Татаров продвигал своего человека. Но и Кравченко сразу был человеком Ермака, потом больше стал полунезависимым такой. А система по силовикам работает, если у тебя есть замкнутый цикл: силовой орган, след. "ментов" и ДБР, у которого не хватает возможностей, разве что испугать", – объяснял ранее собеседник издания.

Таким образом, смена главы ОП сыграла Татарову на руку. "Он стал свободнее чувствовать себя, где-то увидел возможность – своих губернаторов смог подсунуть, с Будановым потом нашел общий язык", – сказал один из источников издания.

С другой стороны, источник в одной из силовых структур заверил РБК-Украина, что после смены главы ОП "Татарова уже не так беспрекословно слушают".

В ходе кадровой перезагрузки правительства Татаров получил неожиданный бонус – и. главы Нацполиции стал Максим Цуцкиридзе, считающийся близким к нему.

"Впрочем, в день назначения освободившегося (председатель Нацпола Иван Выговский возглавил МИД) один из источников РБК-Украина на Банковой говорил, что Цуцкиридзе будет лишь временно исполняющим обязанности. Однако, как свидетельствует практика, люди в таком статусе нередко остаются начальниками надолго", - идет речь.

Напомним, что источники в окружении президента сообщили, что в должности главы Службы внешней разведки главной задачей Рустема Умерова будет "оживить" работу СВР. В то же время Умеров продолжит заниматься неофициальной дипломатией.

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