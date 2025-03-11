Чи зайшли на територію Сумської області підрозділи російських військ: відповідь ОВА

Ситуація у Сумській області

Наприкінці лютого в мережі з'явилася інформація про нібито прорив російських терористів у селі Новеньке, однак згодом ця новина була спростована. "Центр протидії дезінформації" ("ЦПД") повідомив, що ворог продовжує намагатися провести штурмові операції вздовж кордону Сумської області.

На початку березня Демченко заявив, що російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на межі регіону.

Водночас росіяни направляють малі штурмові групи в бік Новенького, намагаючись закріпитися на цих позиціях.

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