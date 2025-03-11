Зашли ли на территорию Сумской области подразделения российских войск: ответ ОВА

Ситуация в Сумской области

В конце февраля в сети появилась информация о якобы прорыве российских террористов в селе Новенькое, однако впоследствии эта новость была опровергнута. "Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") сообщил, что враг продолжает пытаться провести штурмовые операции вдоль границы Сумской области.

В начале марта Демченко заявил, что российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на границе региона.

В то же время россияне направляют малые штурмовые группы в сторону Новенького, пытаясь закрепиться на этих позициях.

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