Зашли ли на территорию Сумской области подразделения российских войск: ответ ОВА

РФ не закрепились в Сумской области. Все вражеские группы уничтожаются украинскими силами.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".
Российские войска не контролируют ни один населенный пункт в Сумской области, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.
По его словам, единичные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть с территории Курской области, оперативно уничтожаются украинскими силами.
"Этот населенный пункт (Новенькое - ред.) сейчас в информационном пространстве. Я говорю, что в настоящее время в Сумской области ни в одном населенном пункте подразделений российских войск нет", - подчеркнул Артюх.
Он также уточнил, что в Новеньком гражданского населения нет.
В конце февраля в сети появилась информация о якобы прорыве российских террористов в селе Новенькое, однако впоследствии эта новость была опровергнута. "Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") сообщил, что враг продолжает пытаться провести штурмовые операции вдоль границы Сумской области.
В начале марта Демченко заявил, что российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на границе региона.
В то же время россияне направляют малые штурмовые группы в сторону Новенького, пытаясь закрепиться на этих позициях.
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