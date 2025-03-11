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Зашли ли на территорию Сумской области подразделения российских войск: ответ ОВА

Фото: военные РФ не контролируют ни один населенный пункт (mod.mil.rus)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ не закрепились в Сумской области. Все вражеские группы уничтожаются украинскими силами.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".

Российские войска не контролируют ни один населенный пункт в Сумской области, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, единичные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть с территории Курской области, оперативно уничтожаются украинскими силами.

"Этот населенный пункт (Новенькое - ред.) сейчас в информационном пространстве. Я говорю, что в настоящее время в Сумской области ни в одном населенном пункте подразделений российских войск нет", - подчеркнул Артюх.

Он также уточнил, что в Новеньком гражданского населения нет.

Ситуация в Сумской области

В конце февраля в сети появилась информация о якобы прорыве российских террористов в селе Новенькое, однако впоследствии эта новость была опровергнута. "Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") сообщил, что враг продолжает пытаться провести штурмовые операции вдоль границы Сумской области.

В начале марта Демченко заявил, что российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на границе региона.

В то же время россияне направляют малые штурмовые группы в сторону Новенького, пытаясь закрепиться на этих позициях.

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