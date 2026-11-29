Як квантова гравітація може змінювати рух світла?

Згідно з теорією відносності, ніщо не може рухатися швидше за світло у вакуумі. Ця межа визначає, які події можуть впливати одна на одну.

Наприклад, якби Сонце раптово згасло, Земля відчула б це лише через 8 хвилин - саме стільки часу потрібно світлу, щоб дістатися від Сонця до нашої планети.

Так само спалах наднової за 1000 світлових років не міг би вплинути на Землю вже за секунду після вибуху.

У квантовій фізиці все влаштовано складніше: частинки можуть одночасно перебувати в кількох можливих станах, а їхня поведінка описується через імовірності. Тож науковці застосували квантову теорію поля, щоб з'ясувати, як крихітні коливання простору-часу можуть впливати на рух світла.

Дослідники дійшли кількох висновків. По-перше, фотон - частинка світла - може рухатися крізь простір-час, який сам перебуває у кількох можливих квантових станах. Через це неможливо точно передбачити момент його прибуття: він має певну невизначеність.

По-друге, якщо змоделювати поширення сигналу у середовищі з гіпотетичними гравітонами - частинками, які мають передавати гравітаційну взаємодію, - ця невизначеність з часом зростатиме.

Такий процес нагадує випадкове блукання, коли невеликі випадкові відхилення поступово накопичуються.

Вчені дійшли висновку: що довше світло рухається, тим складніше точно визначити межі, які відділяють події, здатні впливати одна на одну, від тих, між якими такий зв'язок неможливий.

Водночас це не означає, що інформація може передаватися швидше за світло або що причина обов'язково настає після наслідку.

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Що це означає для чорних дір?

За звичайних умов такі квантові ефекти надзвичайно малі. Однак поблизу чорних дір, де гравітація дуже сильна, вони можуть мати значно помітніші наслідки.

Особливу увагу дослідники приділили горизонту подій - межі чорної діри, за якою ніщо, навіть світло, не може вибратися назовні. Його можна уявити як поверхню, утворену світловими променями, які утримує сильна гравітація.

Якщо квантова невизначеність положення цієї межі поступово зростатиме, з часом вона може стати порівнянною з розміром самого горизонту подій.

Це особливий момент у житті чорної діри, який настає приблизно в середині її випаровування через випромінювання Гокінга. Саме тоді інформація про речовину, яку поглинула чорна діра, має почати поступово ставати доступною для відновлення.

Автори припускають, що у цей період межа між внутрішньою та зовнішньою областями чорної діри може суттєво розмиватися. Втім, такі висновки поки що залишаються гіпотетичними: розрахунки для чорних дір мають спекулятивний характер.

Перевірити основні ідеї дослідження в майбутньому могли б інтерферометри - прилади, здатні вимірювати надзвичайно малі зміни часу проходження світла. Такі експерименти допомогли б з'ясувати, чи справді квантові коливання простору-часу впливають на поширення світлових сигналів.