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Чи завжди арештовують майно, якщо не сплатити штраф від ТЦК: відповідь юриста

Україна, Середа 16 липня 2025 07:31
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Чи завжди арештовують майно, якщо не сплатити штраф від ТЦК: відповідь юриста Чи будуть арештовувати майно при несплаті штрафу від ТЦК (скріншот РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Якщо протягом 15 днів ви не сплачуєте штраф, справа передається виконавчій службі, яка далі блокує рахунки, але може й арештувати майно.

Що зазвичай відбувається, коли людина не сплатила вчасно штраф від ТЦК та які будуть наслідки, в коментарі РБК-Україна адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна.

Які наслідки несплати штрафу від ТЦК

Чоловіки, які порушили правила військового обліку, можуть отримати штраф від районного ТЦК та СП у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Найчастіше підставами для накладення штрафу є відсутність на військовому обліку, ігнорування повістки чи направлення на проходження ВЛК, а також несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

"Якщо протягом 15 днів ви не сплачуєте штраф, справа передається до виконавчої служби за місцем проживання порушника, сама сума штрафу подвоюється. Відкривається виконавче провадження для примусового стягнення штрафу, і далі відбувається блокування карток", – пояснює Марія Ганіна.

З її адвокатської практики, зазвичай буває переважно лише блокування карток, а не арешт майна.

"До реалізації арешту майна сума штрафу зазвичай має бути 140 тисяч гривень більше. І можу сказати, що в мене ще не було жодного разу такої ситуації, щоб накладали арешти саме на майно в таких випадках. Найчастіше відбувається блокування карток до моменту, поки зайдуть кошти, які людина має сплатити державі. Після оплати провадження закривають, картки розблоковують", – зауважує вона.

Чи знімуть з розшуку після оплати штрафу?

З досвіду Марії Ганіної, в ТЦК при цьому з розшуку частіше не знімають – навіть при сплаті штрафу.

"Втім, Міноборони анонсувало сплату штрафу онлайн, після чого обіцяють знімати з розшуку. Ми чекаємо, поки повноцінно запрацює ця функція. Вважається, що після оплати штрафу треба направити до вашого ТЦК і СП повідомлення про те, що ви понесли покарання і попросити прибрати з розшуку. Але ТЦК все одно при цьому може попросити з'явитися до них особисто", – звертає увагу адвокат АБ Романа Сацика.

За її словами, часто спрацьовує людський факор: одні працівники ТЦК йдуть на зустріч і знімають з розшуку, а інші часто цим нехтують. З огляду на те, що в нас всі дії та бездіяльність ТЦК оскаржуються в адміністративному порядку, і це дуже важко зробити.

"Якщо мова йде про Київ, то тут суд перевантажений, вони можуть півроку тільки відкривати провадження. І вкрай рідко це відбувається швидко. Зазвичай за цей час або нова повістка прийде, або людину знімають з розшуку тому, що її мобілізують, і це буде не дуже актуально", – каже співрозмовниця.

Нагадаємо, навіть після сплати штрафу в додатку "Резерв+" треба оновити свої персональні дані. Це треба зробити навіть у разі онлайн-оплати без відвідування ТЦК.

Тим часом в деяких випадках відстрочку можна отримати дистанційно.

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