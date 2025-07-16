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Всегда ли арестовывают имущество, если не уплатить штраф от ТЦК: ответ юриста

Украина, Среда 16 июля 2025 07:31
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Всегда ли арестовывают имущество, если не уплатить штраф от ТЦК: ответ юриста Будут ли арестовывать имущество при неуплате штрафа от ТЦК (скриншот РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Если в течение 15 дней вы не платите штраф, дело передается исполнительной службе, которая дальше блокирует счета, но может и арестовать имущество.

Что обычно происходит, когда человек не оплатил вовремя штраф от ТЦК и какие будут последствия, в комментарии РБК-Украина адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.

Какие последствия неуплаты штрафа от ТЦК

Мужчины, которые нарушили правила воинского учета, могут получить штраф от районного ТЦК и СП в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Чаще всего основаниями для наложения штрафа является отсутствие на воинском учете, игнорирование повестки или направления на прохождение ВВК, а также несвоевременное обновление военно-учетных данных.

"Если в течение 15 дней вы не платите штраф, дело передается в исполнительную службу по месту жительства нарушителя, сама сумма штрафа удваивается. Открывается исполнительное производство для принудительного взыскания штрафа, и дальше происходит блокировка карточек", – объясняет Мария Ганина.

Из ее адвокатской практики, обычно бывает преимущественно только блокировка карточек, а не арест имущества.

"До реализации ареста имущества сумма штрафа обычно должна быть 140 тысяч гривен больше. И могу сказать, что у меня еще не было ни разу такой ситуации, чтобы накладывали аресты именно на имущество в таких случаях. Чаще всего происходит блокировка карточек до момента, пока зайдут средства, которые человек должен уплатить государству. После оплаты производства закрывают, карточки разблокируют", – отмечает она.

Снимут ли с розыска после оплаты штрафа?

По опыту Марии Ганиной, в ТЦК при этом с розыска чаще не снимают – даже при уплате штрафа.

"Впрочем, Минобороны анонсировало уплату штрафа онлайн, после чего обещают снимать с розыска. Мы ждем, пока полноценно заработает эта функция. Считается, что после оплаты штрафа надо направить в ваш ТЦК и СП уведомление о том, что вы понесли наказание и попросить убрать из розыска. Но ТЦК все равно при этом может попросить явиться к ним лично", – обращает внимание адвокат АБ Романа Сацика.

По ее словам, часто срабатывает человеческий факор: одни сотрудники ТЦК идут на встречу и снимают с розыска, а другие часто этим пренебрегают. Учитывая то, что у нас все действия и бездействие ТЦК обжалуются в административном порядке, и это очень трудно сделать.

"Если речь идет о Киеве, то здесь суд перегружен, они могут полгода только открывать производство. И крайне редко это происходит быстро. Обычно за это время либо новая повестка придет, либо человека снимают с розыска потому, что его мобилизуют, и это будет не очень актуально", – говорит собеседница.

Напомним, даже после уплаты штрафа в приложении "Резерв+" надо обновить свои персональные данные. Это надо сделать даже в случае онлайн-оплаты без посещения ТЦК.

Между тем в некоторых случаях отсрочку можно получить дистанционно.

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