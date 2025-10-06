Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України? Зеленський поставив крапку

Що передувало?

З 1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. Документ не ухвалили через суперечки між республіканцями та демократами щодо фінансування медичного страхування. Через шатдаун у США можливі масові звільнення держслужбовців, а некритичні програми призупинено або обмежено.

У зв'язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України, а також іншої підтримки з боку Вашингтона.

У Зеленського запитали, чи дійсно загрожує шатдаун постачанню зброї для України. За його словами, наразі Україна отримає американську зброю в рамках програми PURL

"Поставки у нас є. Американці нічого не заблокували. До речі, я знаю, що було в засобах масової інформації, що є шатдаун, деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо", - наголосив президент.

Програма постачання зброї в рамках PURL

Також Зеленський запевнив, що Україна закуповує необхідну зброю у США в рамках програми PURL, яка передбачає фінансування пакетів озброєння коштом країн ЄС.

Глава держави заявив, що Київ, зокрема, купує ракети в США, необхідні для протиповітряної оборони - це і Patriot, і NASAMS.

Зеленський назвав "друзів України", які фінансують зброю для ЗСУ

Ще президент перерахував ті країни, які найбільше фінансують зброю для України: це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія і Норвегія.

"Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього захисту і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія - це головні внески, які були зроблені. Це головні країни, які дали гроші на цю програму, по якій ми купуємо дефіцитні речі, які є тільки в США", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що країни Балтії теж підтримують Україну в питанні фінансування озброєння, так як і деякі інші європейські країни і не тільки. Однак їхні внески менші у порівнянні з внесками перерахованих вище союзників.

"І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола, другого етапу їх внесків, тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль. Тому тут залежить на сьогодні від цих країн", - підсумував глава держави.