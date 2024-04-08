Засчитают ли период защиты в Чехии для вида на постоянное проживание: объяснение
Часть украинских беженцев в Чехии планируют остаться в этой стране надолго. Многих интересует, будет ли засчитываться период временной защиты для получения вида на постоянное проживание.
Этот вопрос объяснило МВД Чехии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В законе о пребывании иностранцев определено, что для получения вида на жительство учитывают периоды, когда человек находился в стране со следующими документами:
- разрешение на длительное пребывание (в целях трудоустройства, воссоединения семьи, обучения);
- международная защита;
- синие карты.
В МВД Чехии подтвердили, что для получения вида на постоянное проживание будет учитываться и временная защита. Однако время пребывания будет считаться наполовину. То есть, проживание в Чехии в течение 12 месяцев со временной защитой будет засчитано как 6 месяцев к продолжительности непрерывного пребывания.
Постоянное проживание (на чешском trvalý pobyt) – это одно из разрешений для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Постоянное место жительства дает право проживать в Чехии независимо от цели пребывания, то есть без разрешения на работу, обучение или воссоединение с семьей.
Вид на постоянное проживание дает право на общественное медицинское страхование, получение пенсии и социальных выплат, доступ к рынку труда, право на кредиты в банке.
Те, кто имеют разрешение на длительное пребывание, должны оплачивать коммерческое медицинское страхование и не имеют доступа к социальным выплатам.
Напомним, мы писали, какие права будут иметь украинцы после изменения статуса в Чехии на длительный тип пребывания.
Также мы рассказывали, что в Чехии готовят условия для украинцев, которые хотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.
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