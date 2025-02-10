Чи зараховується військова служба в пенсійний стаж: відповідь ПФУ

Військовослужбовці, які до призову працювали на посадах із правом на пільгову пенсію, можуть зарахувати період служби до страхового стажу. Це передбачено статтею 8 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Йдеться про випадки, коли особа була мобілізована під час особливого періоду, оголошеного відповідно до закону України "Про оборону України".

Якщо до призову вона працювала за професією, що передбачає пільгову пенсію, то військова служба також увійде до її пільгового стажу.

Закон надає можливість військовослужбовцям, які до призову працювали на посадах з правом на пільгову пенсію, зараховувати період служби до пільгового стажу.