Засчитывается ли военная служба в пенсионный стаж: ответ ПФУ

Военнослужащие, мобилизованные во время особого периода, могут засчитать период службы в льготный стаж. Но если до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Военнослужащие, которые до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию, могут засчитать период службы в страховой стаж. Это предусмотрено статьей 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Речь идет о случаях, когда лицо было мобилизовано во время особого периода, объявленного в соответствии с законом Украины "Об обороне Украины".
Если до призыва он работал по профессии, предусматривающей льготную пенсию, то военная служба также войдет в его льготный стаж.
Закон предоставляет возможность военнослужащим, которые до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию, засчитывать период службы в льготный стаж.
Напомним, что закон о госбюджете на 2025 год содержит норму о введении коэффициентов к размеру пенсий, назначенных по специальным законам.