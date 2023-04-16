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Чи зараховується до стажу час догляду за інвалідом в Україні: відповідь ПФУ

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Україна, Неділя 16 квітня 2023 07:28
Чи зараховується до стажу час догляду за інвалідом в Україні: відповідь ПФУ Фото: у ПФУ розповіли, чи зараховується до стажу час догляду за інвалідом в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Час догляду за інвалідом в Україні зараховується до стажу при дотриманні декількох умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Важливо!

При дотриманні таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року (після впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати. У разі доцільності зазначений період “оптимізується” (вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком).

Як повідомлялось, українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.

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