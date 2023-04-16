Зачисляется ли в стаж время ухода за инвалидом в Украине: ответ ПФУ
Время ухода за инвалидом в Украине засчитывается в стаж при соблюдении нескольких условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:
- является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
- не работал в такой период;
- получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.
Важно!
При соблюдении таких условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для нее является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.
Если уход имел место в период с июля 2000 года (после внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования), то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанный период оптимизируется (исключается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии как период с низким заработком).
Как сообщалось, украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Ранее в Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.