Зачисляется ли в стаж время ухода за инвалидом в Украине: ответ ПФУ

Время ухода за инвалидом в Украине засчитывается в стаж при соблюдении нескольких условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работал в такой период;

получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Важно!

При соблюдении таких условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для нее является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.

Если уход имел место в период с июля 2000 года (после внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования), то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанный период оптимизируется (исключается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии как период с низким заработком).

Как сообщалось, украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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