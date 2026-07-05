Чи зараховується служба в армії до стажу: юрист назвав нюанс, який треба знати всім

Що таке страховий стаж

Страховий стаж - це період, за який людина щомісяця сплачувала страхові внески в розмірі не менше мінімального. Саме цей показник враховує Пенсійний фонд при нарахуванні майбутньої пенсії.

Стаж рахують територіальні органи Пенсійного фонду. Основа для розрахунку - дані системи персоніфікованого обліку.

Як рахують стаж до 2004 року

Система персоніфікованого обліку запрацювала не одразу. Норма про облік стажу за цими даними набрала чинності лише 1 січня 2004 року.

Тому за більш ранній період діють інші правила:

стаж до 1 січня 2004 року рахують на підставі документів;

порядок підтвердження такого стажу визначає постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;

діє це у випадках, коли немає трудової книжки або потрібних записів у ній.

Служба в армії та навчання зараховуються до стажу

За словами адвоката, до трудового стажу входить не лише офіційна робота за наймом.

"Військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки, внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи", - розповів Буліменко.

Ця норма закріплена в пунктах "в" та "д" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Тобто роки в армії, у виші чи на курсах підвищення кваліфікації не випадають зі стажу, а йдуть у загальний залік.