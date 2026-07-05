Чи зараховується служба в армії до стажу: юрист назвав нюанс, який треба знати всім

Служба в армії може вплинути на стаж, який враховують під час призначення пенсії. Але це залежить від того, про який саме період ідеться та які документи його підтверджують.
РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка про умови зарахування військової служби до пенсійного стажу.
Страховий стаж - це період, за який людина щомісяця сплачувала страхові внески в розмірі не менше мінімального. Саме цей показник враховує Пенсійний фонд при нарахуванні майбутньої пенсії.
Стаж рахують територіальні органи Пенсійного фонду. Основа для розрахунку - дані системи персоніфікованого обліку.
Система персоніфікованого обліку запрацювала не одразу. Норма про облік стажу за цими даними набрала чинності лише 1 січня 2004 року.
Тому за більш ранній період діють інші правила:
За словами адвоката, до трудового стажу входить не лише офіційна робота за наймом.
"Військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки, внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи", - розповів Буліменко.
Ця норма закріплена в пунктах "в" та "д" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Тобто роки в армії, у виші чи на курсах підвищення кваліфікації не випадають зі стажу, а йдуть у загальний залік.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, чому доплату до пенсії можна не отримати навіть після 60 років.
Раннього виходу на пенсію ще не досить - автоматичного підвищення виплат після досягнення 60-річчя закон не передбачає, і збільшити суму можна лише через накопичення додаткового стажу або щорічну індексацію.
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