Зачисляется ли служба в армии в стаж: юрист назвал нюанс, который надо знать всем

Служба в армии может повлиять на стаж, учитываемый при назначении пенсии. Но это зависит от того, о каком именно периоде идет речь и какие документы его подтверждают.
РБК-Украина расспросил адвоката Евгения Булименко об условиях зачисления военной службы в пенсионный стаж.
Страховой стаж - это период, за который человек ежемесячно уплачивал страховые взносы в размере не менее минимального. Именно этот показатель учитывается Пенсионным фондом при начислении будущей пенсии.
Стаж считают территориальные органы Пенсионного фонда. Основа для расчета - данные системы персонифицированного учета.
Система персонифицированного учета заработала не сразу. Норма об учете стажа по этим данным вступила в силу только 1 января 2004 года.
Поэтому за более ранний период действуют другие правила:
По словам адвоката, в трудовой стаж входит не только официальная работа по найму.
"Военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции, независимо от места прохождения службы, а также обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, доктор работы", - рассказал Булименко.
Эта норма закреплена в пунктах "в" и "д" части третьей статьи 56 Закона "О пенсионном обеспечении". То есть годы в армии, в вузах или на курсах повышения квалификации не выпадают из стажа, а идут в общий зачет.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, почему доплату к пенсии можно не получить даже после 60 лет.
Раннего выхода на пенсию еще недостаточно - автоматического повышения выплат после достижения 60-летия закон не предусматривает, и увеличить сумму можно только из-за накопления дополнительного стажа или ежегодной индексации.
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