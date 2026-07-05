Зачисляется ли служба в армии в стаж: юрист назвал нюанс, который надо знать всем

Что такое страховой стаж

Страховой стаж - это период, за который человек ежемесячно уплачивал страховые взносы в размере не менее минимального. Именно этот показатель учитывается Пенсионным фондом при начислении будущей пенсии.

Стаж считают территориальные органы Пенсионного фонда. Основа для расчета - данные системы персонифицированного учета.

Как считают стаж до 2004 года

Система персонифицированного учета заработала не сразу. Норма об учете стажа по этим данным вступила в силу только 1 января 2004 года.

Поэтому за более ранний период действуют другие правила:

стаж до 1 января 2004 года считают из документов;

порядок подтверждения такого стажа определяет постановление Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 № 637;

действует это в тех случаях, когда нет трудовой книжки или нужных записей в ней.

Служба в армии и обучение зачисляются в стаж

По словам адвоката, в трудовой стаж входит не только официальная работа по найму.

"Военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции, независимо от места прохождения службы, а также обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, доктор работы", - рассказал Булименко.

Эта норма закреплена в пунктах "в" и "д" части третьей статьи 56 Закона "О пенсионном обеспечении". То есть годы в армии, в вузах или на курсах повышения квалификации не выпадают из стажа, а идут в общий зачет.