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Чи запускала Росія цієї ночі балістичні ракети: що кажуть у Повітряних силах

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Київ, Четвер 04 травня 2023 10:05
Чи запускала Росія цієї ночі балістичні ракети: що кажуть у Повітряних силах Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили ЗСУ поки не підтверджують використання Росією балістичних ракет під час сьогоднішньої нічної атаки. Проте не виключають, що це могло статися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що на півдні України сили протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе ворога. Повітряне командування "Центр" цієї ночі ліквідувало 6 "Шахедів" та один російський розвідувальний безпілотник.

При цьому Ігнат поки не підтверджує використання Росією балістичних ракет.

"Вночі була активність і ворожої авіації, також літав літак МіГ-31, також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було воно застосовано, немає фактів "прильоту". Однак не виключається, що може бути. Тому інформація, яка є на даний час - ми не підтверджуємо застосування балістики", - сказав речник.

За словами Ігната, фахівцям потрібен час для встановлення точної інформації.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну 24 дронами-камікадзе. Сили ППО збили 18 "Шахедів".

Влада Києва повідомила, що у районі столиці збили всі ворожі цілі. КМВА наголосила, що ворог запустив дрони та, ймовірно, ракети балістичного типу.

Після нічної атаки у різних районах Києва знайшли до 10 уламків збитих цілей.

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