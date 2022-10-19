ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи запроваджуватиме Путін воєнний стан на території Росії: відповідь експерта

Новость на русском →
Київ, Середа 19 жовтня 2022 19:14
Чи запроваджуватиме Путін воєнний стан на території Росії: відповідь експерта Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Уляна Безпалько

Президент Росії Володимир Путін після воєнного стану на окупованих територіях України може запровадити відповідний режим на російській території.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, запровадженням воєнного стану Путін нарешті став називати війну війною, оскільки раніше подавав її як "спеціальну військову операцію", а мобілізацію - як часткову.

"Якщо ми говоримо про перебіг бойових дій, це не вирішує для агресора жодних тактичних чи стратегічних завдань. Це не змінює ситуацію у зоні бойових дій. Це не може зупинити звільнення цих територій збройними силами України", - зазначив Коваленко.

Експерт вважає, що воєнний стан в окупації вплине саме на мирних жителів, оскільки щодо нього передбачені головні обмеження. Зокрема, посилиться контроль, але й до цього на окупованих територіях України люди не мали жодної свободи. Тепер же "офіційно" запроваджено заборону на мітинги та масові збори, хоча росіяни і без режиму воєнного стану розганяли та розстрілювали протести, наприклад, у Херсоні.

"Я розглядаю це "введення воєнного стану" як тиск на цивільне населення, який надалі може навіть перейти безпосередньо на регіони Російської Федерації. Там можуть оголосити воєнний стан, що дозволить Путіну ще більше посилити репресії проти росіян та контроль над ними. Тобто, Кремль розпочинає цей процес на окупованих територіях, який латентно поширить вже у самій Росії", - додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Рішення набирає чинності з 20 жовтня.

В Офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається легалізувати пограбування мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
Україна під атакою. Нова хвиля вибухів у Києві та регіонах: що відомо
Україна під атакою. Нова хвиля вибухів у Києві та регіонах: що відомо
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде