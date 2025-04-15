Чи запросять Зеленського на саміт НАТО в Гаазі: що каже Рютте

Саміт НАТО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 квітня. Країна також вимагає від союзників з Альянсу збільшення підтримки Києва та підвищення міжнародного тиску на Росію з метою встановлення миру.

Останній саміт НАТО пройшов у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року.

Тоді підсумкова декларація членів Альянсу містила близько 60 згадок про Україну. Зокрема, йшлося про те, що повномасштабне вторгнення Росії підірвало глобальну безпеку, а самого агресора названо прямою загрозою країнам НАТО.

Зокрема, союзники схвалили створення Служби допомоги та навчання НАТО у сфері безпеки для України (NTASU). Її мета - поставити допомогу на постійну основу. Нова структура діятиме у країнах Альянсу для підтримки українських зусиль із самооборони. NTASU не зробить НАТО стороною конфлікту, але забезпечить трансформацію Сил оборони України в рамках інтеграції з Північноатлантичним альянсом.

Також оголошено довгострокову допомогу в галузі постачання військової техніки та створення сил, здатних протистояти російській агресії. Країни НАТО зроблять пропорційні внески, щоб на 2025 рік забезпечити базове фінансування на 40 млрд євро.

Детальніше про минулорічний саміт НАТО у Вашингтоні, - у матеріалі РБК-Україна.

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