Пригласят ли Зеленского на саммит НАТО в Гааге: что говорит Рютте

Саммит НАТО

Напомним, ранее мы сообщали, что Нидерланды ожидают увидеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге 24-26 апреля. Страна также требует от союзников по Альянсу увеличения поддержки Киева и повышения международного давления на Россию с целью установления мира.

Последний саммит НАТО прошел в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года.

Тогда итоговая декларация членов Альянса содержала около 60 упоминаний об Украине. В частности, речь шла о том, что полномасштабное вторжение России подорвало глобальную безопасность, а сам агрессор назван прямой угрозой странам НАТО.

В частности, союзники одобрили создание Службы помощи и обучения НАТО в сфере безопасности для Украины (NTASU). Ее цель - поставить помощь на постоянную основу. Новая структура будет действовать в странах Альянса для поддержки украинских усилий по самообороне. NTASU не сделает НАТО стороной конфликта, но обеспечит трансформацию Сил обороны Украины в рамках интеграции с Североатлантическим альянсом.

Также объявлена долгосрочная помощь в области поставки военной техники и создания сил, способных противостоять российской агрессии. Страны НАТО сделают пропорциональные взносы, чтобы на 2025 год обеспечить базовое финансирование на 40 млрд евро.

Подробнее о прошлогоднем саммите НАТО в Вашингтоне, - в материале РБК-Украина.

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