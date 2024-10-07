Чи запропонує НАТО Україні реальні кроки щодо вступу до Альянсу на "Рамштайні": думка експерта

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня обговорюватимуться кроки щодо вступу України до НАТО. Однак точно не йтиметься про обмін українських територій на членство в Альянсі.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Сергій Джердж, голова Громадської ліги Україна - НАТО і військовослужбовець ЗСУ.
"Судячи з усього, будуть ці питання обговорюватись. Єдине, що тут важливі деталі. Багато повідомлень, які звучать досить песимістично - "обмін території" на НАТО, щось подібне. Я впевнений, такого не буде і не може бути", - сказав Джердж.
Він зазначив, що якщо Україну беруть до НАТО як державу, то у всіх міжнародно визнаних кордонах.
"Не існує у світі якоїсь України з якимись "обрізаними" кордонами. Але застосування статті 5 - обов'язковий захист, може бути розповсюджений на територію, яку контролює центральна влада. Така приписка може бути, тим більше, що це було так ще з 1949 року щодо низки країн", - додав експерт.
Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні у липні Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу, проте цього так і не сталося. У НАТО лише заявили, що процес вступу України до Альянсу є "незворотнім".
Сьогодні видання The Washington Post повідомило, що країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до Альянсу.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що основний фокус України зараз спрямований на отримання запрошення до НАТО.
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