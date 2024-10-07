Чи запропонує НАТО Україні реальні кроки щодо вступу до Альянсу на "Рамштайні": думка експерта

"Судячи з усього, будуть ці питання обговорюватись. Єдине, що тут важливі деталі. Багато повідомлень, які звучать досить песимістично - "обмін території" на НАТО, щось подібне. Я впевнений, такого не буде і не може бути", - сказав Джердж.

Він зазначив, що якщо Україну беруть до НАТО як державу, то у всіх міжнародно визнаних кордонах.

"Не існує у світі якоїсь України з якимись "обрізаними" кордонами. Але застосування статті 5 - обов'язковий захист, може бути розповсюджений на територію, яку контролює центральна влада. Така приписка може бути, тим більше, що це було так ще з 1949 року щодо низки країн", - додав експерт.