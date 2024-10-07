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Предложит ли НАТО Украине реальные шаги по вступлению в Альянс на "Рамштайне": мнение эксперта

Фото: флаги Украины и НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября будут обсуждаться шаги по вступлению Украины в НАТО. Однако точно не пойдет речь об обмене украинских территорий на членство в Альянсе.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Сергей Джердж, глава Общественной лиги Украина - НАТО и военнослужащий ВСУ.

"Судя по всему, будут эти вопросы обсуждаться. Единственное, что здесь важны детали. Много сообщений, которые звучат пессимистично - "обмен территории" на НАТО, что-то подобное. Я уверен, такого не будет и не может быть", - сказал Джердж. 

Он отметил, что если Украину принимают в НАТО как государство, то во всех международно признанных границах.

"Не существует в мире какой-то Украины с какими-то "обрезанными" границами. Но применение статьи 5 - обязательная защита, может быть распространена на территорию, которую контролирует центральная власть. Такая приписка может быть, тем более что это было так еще с 1949 года относительно ряда стран", - добавил эксперт.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в июле Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс, однако этого так и не произошло. В НАТО лишь заявили, что процесс вступления Украины в Альянс "необратим".

Сегодня издание The Washington Post сообщило, что страны НАТО на "Рамштайне" предложат конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной фокус Украины сейчас направлен на получение приглашения в НАТО.

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НАТОВстреча Рамштайн