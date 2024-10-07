Предложит ли НАТО Украине реальные шаги по вступлению в Альянс на "Рамштайне": мнение эксперта

"Судя по всему, будут эти вопросы обсуждаться. Единственное, что здесь важны детали. Много сообщений, которые звучат пессимистично - "обмен территории" на НАТО, что-то подобное. Я уверен, такого не будет и не может быть", - сказал Джердж.

Он отметил, что если Украину принимают в НАТО как государство, то во всех международно признанных границах.

"Не существует в мире какой-то Украины с какими-то "обрезанными" границами. Но применение статьи 5 - обязательная защита, может быть распространена на территорию, которую контролирует центральная власть. Такая приписка может быть, тем более что это было так еще с 1949 года относительно ряда стран", - добавил эксперт.