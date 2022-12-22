Коли в Україні можуть запрацювати аеропорти: позиція Держтуризму

"Не варто забувати, що ми воюємо з країною-терористом, яка цинічно обстрілює цивільні об'єкти, позбавляючи людей світла та води. І в таких умовах є ризик, що в будь-який момент Росія може обстріляти такий важливий об'єкт. Тому, приймаючи подібні рішення, необхідно зважати на цю загрозу", – сказала голова ДАРТ.

Безумовно, авіаперельоти значно полегшують життя, і без авіасполучення складно працювати багатьом галузям економіки в Україні, додала вона.

"Але, на мою думку, приймати рішення щодо запуску рейсів з будь-якого аеропорту України насамперед мають органи, що відповідають за безпеку", – пояснила Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, у лютому 2022 року вже завершувалася реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород". Зокрема, там було виконано капітальний ремонт покриття місць стоянки літаків. Також майже завершили відновлення руліжної доріжки аеродрому, була готова світлосигнальна система аеродрому.

З 24 лютого небо України закрите для польотів цивільної авіації через війну, яку веде росія проти нашої країни. Однак влітку 2022 року голова облради Закарпаття обгрунтовував можливий запуск рейсів з аеропорту Ужгорода тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до кордону зі Словаччиною, і злітаючий борт "потрапляє в небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрите".