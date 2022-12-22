Когда в Украине могут заработать аэропорты: позиция Гостуризма

"Не стоит забывать, что мы сражаемся со страной-террористом, которая цинично обстреливает гражданские объекты, лишая людей света и воды. И в таких условиях есть риск, что в любой момент Россия может обстрелять такой важный объект. Поэтому, принимая подобные решения, необходимо учитывать эту угрозу", – сказала глава ГАРТ.

Безусловно, авиаперелеты значительно облегчают жизнь, и без авиасообщения сложно работать многим отраслям экономики в Украине, добавила она.

"Но, по моему мнению, принимать решение о запуске рейсов из любого аэропорта Украины прежде всего должны органы, отвечающие за безопасность", – пояснила Марьяна Олеськив.

Напомним, в феврале 2022 года уже завершалась реконструкция международного аэропорта "Ужгород". В частности, там был выполнен капитальный ремонт покрытия мест стоянки самолетов. Также почти завершили восстановление рулижной дорожки аэродрома, была готова светосигнальная система аэродрома.

С 24 февраля небо Украины закрыто для полетов гражданской авиации из-за войны, которую ведет россия против нашей страны. Однако летом 2022 года глава облсовета Закарпатья обосновывал возможный запуск рейсов из аэропорта Ужгорода тем, что он находится в непосредственной близости к границе со Словакией, и взлетающий борт "попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто".