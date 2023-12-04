У ДПСУ розповіли, чи запрацював на кордоні з Польщею КПП для порожніх вантажівок

"Та домовленість, яка була досягнута між Україною та Польщею, щоб надалі розблокувати всі напрямки руху, зменшити кількість черг на кордоні з Польщею. І власне з 01:00 на пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" розпочалося оформлення вантажівок вагою понад 7, 5 тонн, які слідують через кордон порожні на виїзд з України до Польщі", - розповів Демченко.

За його словами, станом на 07:00 ранку, за фактично 6 годин було оформлено 30 вантажівок, які проїхати через кордон.

"Нагадаю, що ці транспортні засоби рухаються не по "єЧерзі", а по загальній живій черзі. І станом на ранок на можливість перетину кордону очікували близько 60 вантажівок", - додав речник ДПСУ.

Фото: на кордоні з Польщею запрацював КПП для порожніх вантажівок (t.me/DPSUkr)

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 4 грудня рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

РБК-Україна раніше побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок на понад 20 км. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Також вчора повідомляли, що на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України. Йдеться про КПП "Угринів - Долгобичув".