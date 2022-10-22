Чи залишиться Київ взимку без опалення: відповідь КМДА

Взимку у багатоквартирних будинках Києва через обстріли по кілька днів може бути відсутнє опалення. Столична влада до цього готується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва в інтерв’ю виданню "Економічна правда".
"Така вірогідність є. Вона пов'язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні об'єкти, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати", - сказав він.
Оцінюючи вірогідність перебоїв з теплом, Пантелеєв сказав: "Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося".
Він не виключив, що мережа централізованого опалення може бути виведена з ладу в результаті удару ракет чи безпілотників. "Може", - сказав чиновник.
Нагадаємо, Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.
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