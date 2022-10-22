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Останется ли Киев зимой без отопления: ответ КГГА

Фото: в Киеве зимой может отсутствовать тепло из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зимой в многоквартирных домах Киева из-за обстрелов по нескольку дней может отсутствовать отопление. Столичная власть к этому готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы КГГА Петра Пантелеева в интервью изданию "Экономическая правда".

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - сказал он.

Оценивая вероятность перебоев с теплом, Пантелеев сказал: "Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся".

Он не исключил, что сеть централизованного отопления может быть выведена из строя в результате удара ракет или беспилотников. "Может", - сказал чиновник.

Напомним, Национальный банк в своем базовом прогнозе предусматривает, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, невзирая на террористические атаки со стороны России. Но веерных отключений не избежать.

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