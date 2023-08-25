Чи залишаться "вагнерівці" в Білорусі після смерті Пригожина: відповідь Лукашенка

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, як би комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як у нас буде розташовуватися "Вагнер", - розповів диктатор.

Він також пояснив супутникові знімки демонтажу табору "вагнерівців" у Білорусі тим, що там нібито прибирають зайві намети, оскільки їх забагато. Наразі там "залишається ядро найманців", бо частина поїхала у відпустку, додав Лукашенко.

"Зараз немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не біжать. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони будуть у нас жити і працювати", - розповів самопроголошений президент.

Що передувало

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше у мережі почали писати про те, що він належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Усі 10 людей, які перебували у літаку під час падіння, загинули.

Росавіація оприлюднила список пасажирів, до якого увійшов і сам Пригожин. Факт його смерті поки що офіційно не підтвердили.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.