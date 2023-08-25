Останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после смерти Пригожина: ответ Лукашенко

Наемники частной военной компании "Вагнера" якобы продолжат дислоцироваться в Беларуси, несмотря на возможную смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - рассказал диктатор.
Он также объяснил спутниковые снимки демонтажа лагеря "вагнеровцев" в Беларуси тем, что там якобы убирают лишние палатки, поскольку их слишком много. Сейчас там "остается ядро наемников", потому что часть уехала в отпуск, добавил Лукашенко.
"Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - рассказал самопровозглашенный президент.
Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. Позже в сети начали писать о том, что он принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
Все 10 человек, которые находились в самолете во время падения, погибли.
Росавиация обнародовала список пассажиров, в который вошел и сам Пригожин. Факт его смерти пока официально не подтвердили.
Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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