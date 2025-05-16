Чи залишаться Лень і Леброн: кадрові рішення "Лейкерс" після провалу в плей-офф НБА

Кадрові рішення "Лейкерс"

"Озерні" вирішили не продовжувати контракт із 31-річним гравцем. Разом з Ленем команду залишить також ветеран ліги – 35-річний Маркіфф Морріс.

Крім того, під питанням залишається майбутнє у "Лейкерс" рекордсмена НБА за кількість набраних очок Леброна Джеймса. Наприкінці грудня 2024 року він заявив про бажання виграти титул НБА й завершити кар'єру наприкінці поточного сезону. Тут є нюанс – каліфорнійці вибули з боротьби за чемпіонство вже у першому раунді плей-офф, поступившись "Міннесоті Тімбервулвз" – 1:4 у серії.

Лень у сезоні-2024/25

Для українського центрового "Лейкерс" став третім клубом у поточному чемпіонаті НБА.

Кампанію він розпочав у складі "Сакраменто Кінґз", за який зіграв 36 матчів. Взимку, у період обмінів, українець перейшов до "Вашингтон Візардс", однак за столичний клуб не провів жодного поєдинку. У лютому його контракт розірвали, і Лень приєднався до "Лейкерс" у статусі вільного агента.

У складі каліфорнійців центровий провів загалом 12 матчів: 10 у регулярному чемпіонаті та ще 2 в плей-офф. Його статистика в клубі: 1,8 очка, 2,9 підбирання та 0,7 асиста – у середньому за 10,5 хвилини на паркеті.

Хто такий Олексій Лень

31-річний уродженець міста Антрацит Луганської області. У дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою", а згодом змінив цілу низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 повернувся до лав "Кінгз". У лютому 2025 року став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс".

За кар'єру в НБА провів 690 поєдинків, 244 з яких розпочинав у старті. Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17 хвилин на паркеті.

Виступав за збірну Україну у матчах відбору на ЧС-2019 та Євробаскеті-2022.