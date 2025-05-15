Клуб з прифронтового міста повернеться в баскетбольну Суперлігу

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи", який у сезоні-2024/25 переміг у турнірі Вищої ліги, скористається своїм правом грати в Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

В еліту – з тренером збірної

"Після тривалих консультацій, сумнівів, думок, порад друзів та партнерів нашого клубу, вже можу впевнено сказати: "Харківські Соколи" здобули право грати у Суперлізі і ми готові цим правом скористатися. Наше незламне місто-герой Харків заслуговує мати такий привілей, не зважаючи ні на що та всупереч всьому", – наводить слова президента клубу Сергія Чебишева сайт ФБУ.

Президент клубу також оголосив, що новим головним тренером харків'ян стане Валерій Плеханов, який останні два сезони очолював БК "Запоріжжя". Цей фахівець також є головним тренером збірної України U-20.

Валерій Плеханов тренуватиме "Соколів" та збірну України U-20 (фото: ФБУ)

"Харківські Соколи": що відомо

Команда, що веде свою родословну з 1945 року, відродилась напередодні сезону-2017/18 на базі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Раніше "Харківські Соколи" вже виступали в Суперлізі три сезони поспіль – з 2019 по 2022 роки. В сезонах-2023/24 та 2024/25 харків'яни представляли місто в другому за силою дивізіоні чемпіонату України – Вищій лізі.