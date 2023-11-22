Чи залишать проїзд у Харкові безкоштовним. Міськрада ухвалила рішення

Дане рішення було ухвалено на засіданні у середу, 22 листопада. Також відомо, що на фінансування транспорту було передбачено майже 1,2 млрд грн.

""У зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень збільшені видатки на забезпечення безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті на 60 млн грн. Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації", - розповіли у міськраді.

Метро у Харкові

Зазначимо, що харківське метро призупинило роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року. Втім вже у травні метрополітен почав знову працювати. При цьому пасажири можуть користуватися ним безкоштовно.

Додамо, що у метрополітені Харкова також проходять заняття для школярів. Адже це місце є безпечним для дітей у разі атак росіян.

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