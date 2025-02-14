Чи закриють школи Києва на карантин: відповідь КМДА

На сьогодні у школах Києві не планують вводити карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Однак навчальні заклади можуть самостійно вирішувати, чи призупиняти освітній процес.

Про це на запит РБК-Україна відповіла начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти при КМДА Олена Бохно.

Вона повідомила, що керівники шкіл мають право самостійно вирішувати, чи переводити учнів на дистанційне навчання або призупиняти освітній процес у разі перевищення норм захворюваності на грип та ГРВІ. Це передбачено статтею 26 закону України "Про освіту", яка визначає відповідальність керівника закладу за управління освітнім процесом.

Бохно зазначила, що рішення про закриття шкіл на карантин приймається в кожному конкретному випадку індивідуально, з урахуванням особливостей епідемічної ситуації в регіоні та закладі освіти.

"Рішення щодо закриття комунальних закладів дошкільної освіти на карантин через захворювання на грип та ГРВІ наразі не розглядалося", - додала вона.

Ситуація із грипом у Києві

За даними КМДА, за минулий тиждень у Києві зареєстрували 14 131 новий випадок грипу та ГРВІ, зокрема COVID-19. Хоча рівень захворюваності поки що нижчий епідемічного порогу в 1,7 раза (нинішній показник - 478,6), загальна кількість хворих зросла на 22,2% порівняно з попереднім тижнем.

Захворюваність серед дітей збільшилася на 27,2% - із 7 442 до 9 468 випадків. Серед дорослих також спостерігається зростання - на 13,1% (з 4 123 до 4 663 випадків).

Діти становлять 67% від загальної кількості хворих (раніше - 64,3%). Особливо помітне зростання серед школярів - на 37,8%, із загальною кількістю 5 791 випадок.