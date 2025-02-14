Закроют ли школы Киева на карантин: ответ КГГА

На сегодня в школах Киеве не планируют вводить карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако учебные заведения могут самостоятельно решать, приостанавливать ли образовательный процесс.

Об этом на запрос РБК-Украина ответила начальник управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования при КГГА Елена Бохно.

Она сообщила, что руководители школ имеют право самостоятельно решать, переводить ли учеников на дистанционное обучение или приостанавливать образовательный процесс в случае превышения норм заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это предусмотрено статьей 26 закона Украины "Об образовании", которая определяет ответственность руководителя учреждения за управление образовательным процессом.

Бохно отметила, что решение о закрытии школ на карантин принимается в каждом конкретном случае индивидуально, с учетом особенностей эпидемической ситуации в регионе и учебном заведении.

"Решение о закрытии коммунальных учреждений дошкольного образования на карантин из-за заболевания гриппом и ОРВИ пока не рассматривалось", - добавила она.

Ситуация с гриппом в Киеве

По данным КГГА, за прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали 14 131 новый случай гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19. Хотя уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога в 1,7 раза (нынешний показатель - 478,6), общее количество больных выросло на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость среди детей увеличилась на 27,2% - с 7 442 до 9 468 случаев. Среди взрослых также наблюдается рост - на 13,1% (с 4 123 до 4 663 случаев).

Дети составляют 67% от общего количества заболевших (ранее - 64,3%). Особенно заметен рост среди школьников - на 37,8%, с общим количеством 5 791 случай.