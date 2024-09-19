Чи законна повістка, яку не вручали особисто: пояснення юриста

Чи законна повістка, не вручена особисто

За словами експерта, в Україні дійсно трапляються випадки, коли батькам військовозобов'язаної особи вручають повідомлення про необхідність прийти для виконання військових законів:

до органів місцевої влади

до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

"Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, допоки сама людина не розпишеться в отриманні повістки", - зазначила Аніщенко.

Вона додала, що в такому випадку не можна навіть бути впевненим у повноті заповнених у повістці особистих даних.

"Так, там можуть бути вже зазначені прізвище, ім'я, по-батькові й дата народження, адже ці дані нескладно виявити за місцем прописки у квартирі чи в будинку. Бо по багатьох будинках позалишалися прибудинкові книги, які використовували раніше. Але говорити, що там стоїть конкретна дата і, відповідно, вже почався відлік для штрафних санкцій, - однозначно ні", - пояснила адвокат.

Вона наголосила: якщо така ситуація трапилась, це є порушенням прав.

"Адже повідомлення про отримання повістки має проходити належним чином - або шляхом особистого вручення з підписом військовозобов'язаним, або надіслано йому поштою", - розповіла юрист.

Повістки поштою й система штрафів

На запитання, чи траплялись в її практиці випадки, коли повістку людині надсилали поштою, але вона її не забирала, через що було запущено "механізм штрафів", Аніщенко відповіла, що сама з таким не стикалась і від колег не чула.

"Така практика буде поширеною, але не так скоро, як деякі очікують", - зауважила вона.

Адвокат визнала, що нині дійсно поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних "всім масово будуть надсилати ці повістки, що вони будуть генеруватися через систему "Оберіг", і що будуть вручатися тим, хто оновив дані через додаток "Резерв+", через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП".

"Такої масової практики немає. Але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", - підсумувала експерт.