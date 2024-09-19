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Законна ли повестка, которую не вручали лично: объяснение юриста

Получение повестки должно происходить по закону (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Вручать повестки военнообязанным могут не только работники ТЦК и СП, но и представители органов местной власти, местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Законна ли повестка, не врученная лично

По словам эксперта, в Украине действительно бывают случаи, когда родителям военнообязанного человека вручают сообщение о необходимости прийти для выполнения военных законов:

  • в органы местной власти
  • в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

"Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам человек не распишется в получении повестки", - отметила Анищенко.

Она добавила, что в таком случае нельзя даже быть уверенным в полноте заполненных в повестке личных данных.

"Да, там могут быть уже указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения, ведь эти данные несложно обнаружить по месту прописки в квартире или в доме. Ведь по многим домам оставались придомовые книги, которые использовали раньше. Но говорить, что там стоит конкретная дата и, соответственно, уже начался отсчет для штрафных санкций, - однозначно нет", - объяснила адвокат.

Она подчеркнула: если такая ситуация случилась, это нарушение прав.

"Ведь сообщение о получении повестки должно проходить должным образом - либо путем личного вручения с подписью военнообязанного, либо отправлено ему по почте", - рассказала юрист.

Повестки по почте и система штрафов

На вопрос, случались ли в ее практике ситуации, когда повестку человеку присылали по почте, но он ее не забирал, из-за чего был запущен "механизм штрафов", Анищенко ответила, что сама с таким не сталкивалась и от коллег не слышала.

"Такая практика будет распространена, но не так скоро, как некоторые ожидают", - отметила она.

Адвокат признала, что ныне действительно распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных "всем массово будут отправлять эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Оберіг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение "Резерв+", через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП".

"Такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут отправлять повестки более активно", - подытожила эксперт.

Автоматизация выдачи повесток

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Министерстве обороны Украины разрабатывается функционал, который поможет автоматизировать выдачу повесток.

Доставлять их гражданам буде "Укрпочта", а проверить достоверность можно будет в "Резерв+".

Читайте также, какие штрафы предусмотрены за неявку по повестке.

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