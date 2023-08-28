Чи закінчиться війна в Україні наступного року: що каже Міноборони

Глава Міноборони заявив, що неправильно робити прогнози щодо того, коли закінчиться війна. Він вважає, що це залежить від багатьох обставин.

"Я сьогодні був у президента, верховного головнокомандувача ЗСУ. Там були доповіді наших командувачів. Ми рухаємось вперед у контрнаступі. У нас є зміни, не так швидко, якби всім хотілося. Всі хочуть, як в кіно: прийшли сьогодні, а завтра завершили. Але рухаємось ми відповідно до плану. І буде реакція ворога, бо наші просування впливають на їхній моральний дух. Ми бачимо, як вони хаотично перекидають підрозділи: зі сходу - на південь, з півдня на схід. Ми спостерігаємо і це хороший знак", - пояснив Резніков.

Прогнози щодо війни в Україні

Буквально сьогодні радник голови ОП Михайло Подоляк не виключив, що війна в Україні може закінчитись "швидко і в один момент". Зокрема, він не виключив, що в міру просування на півдні і виходу українських сил на адмінкордон з Кримом, війна "набуватиме іншого вигляду".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков висловив свій прогноз, заявивши, що повномасштабна війна в Україні закінчиться до літа 2024 року і "ми переможемо в цій війні".

Самі ж українці (31%), згідно з опитуванням, проведеним наприкінці липня, сподіваються, що перемога настане до кінця 2023 року. Ще третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025 року). Близько 13% українців вважають, що на перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років.

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