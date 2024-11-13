Чи захоплять росіяни Курахове до інавгурації Трампа: думка експерта

Ситуація біля Курахового

Зазначимо, що Курахівський напрямок залишається одним з найскладніших напрямків фронту. Там російські окупанти щодня намагаються наступати. Їхня мета - захопити місто Курахове.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові поступово просуваються біля Курахового та намагаються вирівняти лінію фронту на заході Донецької області.

Зокрема, днями стало відомо, що російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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