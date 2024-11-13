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Захватят ли россияне Курахово до инаугурации Трампа: мнение эксперта

Курахово, Донецкая область, Среда 13 ноября 2024 19:22
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Захватят ли россияне Курахово до инаугурации Трампа: мнение эксперта Фото: последствия обстрелов Курахового (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Российские войска могут захватить Курахово Донецкой области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, или даже раньше. Ведь город уже на 50-60% в окружении.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Эксперт отметил, что по данным DeepState, город Курахово сейчас на 50-60% находится в окружении россиян.

"Я лично предполагаю, что к Новому году, возможно, в течение следующих 30 дней нам придется оттуда выйти, потому что угроза серьезная и существенная", - считает Ступак.

Ситуация возле Курахово

Отметим, что Кураховское направление остается одним из самых сложных направлений фронта. Там российские оккупанты ежедневно пытаются наступать. Их цель - захватить город Курахово.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские военные постепенно продвигаются возле Курахово и пытаются выровнять линию фронта на западе Донецкой области.

В частности, на днях стало известно, что российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.

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