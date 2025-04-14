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Чи захистили б ЗРК Patriot Суми від російських "Іскандерів": думка експерта

Понеділок 14 квітня 2025 21:34
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Чи захистили б ЗРК Patriot Суми від російських "Іскандерів": думка експерта Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Костянтин Криволап

Під час атаки на Суми 13 квітня російські війська запустили ракети "Іскандер" дуже низько. Ймовірно, ЗРК Patriot могли б зреагувати та знищити ворожі цілі, однак таких систем потрібно багато.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Що стосується виявлення. Тут є ціла низка проблем. Якщо дальність "Іскандера" 500 км, то на такій відстані засобами радіолокаційного виявлення - ну це за межею. Тут скоріш за все потрібна космічна розвідка і дуже потужна, дуже оперативна, бо час розгортання "Іскандера" 20 хвилин", - сказав Криволап.

За його словами, під час атаки на Суми "Іскандери" били по низькій траєкторії, тому ракети приходили дуже швидко.

"Я навіть не впевнений, що якби там стояли Patriot... скоріш за все вони б змогли зреагувати, але ми не можемо поставити кожні 25-50 км по всім нашим містам Patriot, бо вони тоді самі будуть в зоні ураження російськими засобами. Тому питання протидії таким атакам росіян дуже складне", - зазначив експерт.

Удар по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Сум. Балістичні ракети з касетною бойовою частиною розірвалися в місці великого скупчення мирних жителів. Зокрема, біля місця удару в той момент проїжджав тролейбус.

Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. Окрім того, через ворожу атаку загинули щонайменше 35 людей.

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