Чи захистили б ЗРК Patriot Суми від російських "Іскандерів": думка експерта

Під час атаки на Суми 13 квітня російські війська запустили ракети "Іскандер" дуже низько. Ймовірно, ЗРК Patriot могли б зреагувати та знищити ворожі цілі, однак таких систем потрібно багато.

"Що стосується виявлення. Тут є ціла низка проблем. Якщо дальність "Іскандера" 500 км, то на такій відстані засобами радіолокаційного виявлення - ну це за межею. Тут скоріш за все потрібна космічна розвідка і дуже потужна, дуже оперативна, бо час розгортання "Іскандера" 20 хвилин", - сказав Криволап.

За його словами, під час атаки на Суми "Іскандери" били по низькій траєкторії, тому ракети приходили дуже швидко.

"Я навіть не впевнений, що якби там стояли Patriot... скоріш за все вони б змогли зреагувати, але ми не можемо поставити кожні 25-50 км по всім нашим містам Patriot, бо вони тоді самі будуть в зоні ураження російськими засобами. Тому питання протидії таким атакам росіян дуже складне", - зазначив експерт.