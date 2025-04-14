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Защитили бы ЗРК Patriot Сумы от российских "Искандеров": мнение эксперта

Понедельник 14 апреля 2025 21:34
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Защитили бы ЗРК Patriot Сумы от российских "Искандеров": мнение эксперта Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Константин Криволап

Во время атаки на Сумы 13 апреля российские войска запустили ракеты "Искандер" очень низко. Вероятно, ЗРК Patriot могли бы среагировать и уничтожить вражеские цели, однако таких систем нужно много.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Что касается выявления. Здесь есть целый ряд проблем. Если дальность "Искандера" 500 км, то на таком расстоянии средствами радиолокационного обнаружения - ну это за гранью. Здесь скорее всего нужна космическая разведка и очень мощная, очень оперативная, потому что время развертывания "Искандера" 20 минут", - сказал Криволап.

По его словам, во время атаки на Сумы "Искандеры" били по низкой траектории, поэтому ракеты приходили очень быстро.

"Я даже не уверен, что если бы там стояли Patriot... скорее всего они бы смогли среагировать, но мы не можем поставить каждые 25-50 км по всем нашим городам Patriot, потому что они тогда сами будут в зоне поражения российскими средствами. Поэтому вопрос противодействия таким атакам россиян очень сложный", - отметил эксперт.

Удар по Сумах 13 апреля

Напомним, вчера, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Сум. Баллистические ракеты с кассетной боевой частью разорвались в месте большого скопления мирных жителей. В частности, возле места удара в тот момент проезжал троллейбус.

По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумах возросло до 119 человек. Кроме того, из-за вражеской атаки погибли по меньшей мере 35 человек.

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