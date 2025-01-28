Чи загрожує Умєрову відставка через скандал у Міноборони: що кажуть у владі

Кадровий скандал, пов'язаний з рішенням міністра оборони Рустема Умєрова звільнити директорку Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марину Безрукову, навряд чи призведе до його відставки. Принаймні, у владі не бачать для цього передумов.

Про це РБК-Україна розповіли співрозмовники в "Слузі народу" та команді президента.

Визначити, хто правий, а хто винен у конфлікті, складно, каже співрозмовник РБК-Україна зі "Слуги народу". З одного боку, Безрукова не була помічена в якихось корупційних історіях. З іншого - Міноборони дістається, тому що через прострочені або зірвані контракти на передову вчасно не поставляється зброя.

"У цій історії є цілий клубок проблем. Ринок озброєння дуже специфічний. Безрукова робила мінімальні переплати, щоб мінімізувати ризики. І вона не могла не працювати повністю без посередників, тому що значна частина продавців за кордоном хоче працювати тільки через своїх представників. І представники теж бувають різні. Тому проблеми з контрактами - це теж не зовсім її провина чи наслідок якоїсь корупції з її боку", - пояснив співрозмовник.

За його словами, що між ними на додачу є особистісна неприязнь. Міністра дратувало, що нібито "за сприяння" Безрукової в медіа потрапляли деталі контрактів на купівлю зброї. Які взагалі-то є державною таємницею.

"Безрукова таким чином нібито відбивалася від звинувачень у тому, що її команда погано працює. Хоча таким чином це не робиться. Та й Умєров юридично неправий у тому, як він провів рішення про її звільнення, нехтуючи корпоративним управлінням", - пояснив він.

За даними РБК-Україна, у профільному оборонному комітеті Ради немає єдиної думки щодо цього скандалу. Багато хто підтримає позицію міністра, але не всі згодні з тим, як була вона реалізована.

Чи загрожує міністру оборони відставка

Днями голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна назвала дії Умєрова незаконними. І закликала його подати заяву про відставку.

За даними РБК-Україна, в оборонному комітеті сумніваються, що історія з АОЗ неодмінно обернеться відставкою Умєрова. Хоча зауваження до роботи міністра були і раніше. Зокрема, деякі члени комітету вважають, що Умєров сфокусувався тільки на міжнародній площині, а внутрішні процеси передав своїм заступникам.

Ще одне джерело РБК-Україна в президентській команді підтверджує: поки передумов для звільнення Умєрова немає.

У чому суть конфлікту

Минулого тижня Рустем Умєров розкритикував оборонні закупівлі, які нібито перетворилися на "Амазон". Він заявив, що не продовжить контракт із Мариною Безруковою і призначить виконувачем обов'язків директора Арсена Жумаділова (також є керівником Державного оператору тилу).

Це сталося при тому, що наглядова рада підтримала продовження контракту з Безруковою. Тому в такій заміні можуть вбачатися порушення. До цього Міноборони дало собі право ухвалювати такі кадрові рішення. Що, втім, суперечить незалежному корпоративному управлінню.

Агенція заявила про тиск і спробу перевести закупівлі зброї для армії "в ручний режим". Однак Безрукову відсторонено на час службової перевірки, а Жумаділов від учорашнього дня приступив до обов'язків.

Докладніше про всю ситуацію читайте в матеріалі "Скандал у Міноборони. Чому Умєров змінив керівництво АОЗ та що не так із закупівлею зброї".