Грозит ли Умерову отставка из-за скандала в Минобороны: что говорят во власти

Кадровый скандал, связанный решением министра обороны Рустема Умерова уволить директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марину Безрукову, вряд ли приведет к его отставке. По крайней мере, во власти не видят для этого предпосылок.

Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в "Слуге народа" и команде президента.

Определить, кто прав, а кто виноват в конфликте, сложно, говорит собеседник РБК-Украина из "Слуги народа". С одной стороны, Безрукова не была замечена в каких-то коррупционных историях. С другой - Минобороны достается, потому что из-за просроченных или сорванных контрактов на передовую вовремя не поставляется оружие.

"В этой истории есть целый клубок проблем. Рынок вооружения очень специфический. Безрукова делала минимальные переплаты, чтобы минимизировать риски. И она не могла не работать полностью без посредников, потому что значительная часть продавцов за рубежом хочет работать только через своих представителей. И представители тоже бывают разные. Поэтому проблемы с контрактами - это тоже не совсем ее вина или следствие какой-то коррупции с ее стороны", - объяснил собеседник.

По его словам, что между ними в придачу есть личностная неприязнь. Министра раздражало, что якобы "при содействии" Безруковой в медиа попадали детали контрактов на покупку оружия. Которые вообще-то являются государственной тайной.

"Безрукова таким образом якобы отбивалась от обвинений в том, что ее команда плохо работает. Хотя таким образом это не делается. Да и Умеров юридически неправ в том, как он провел решение о ее увольнении, пренебрегая корпоративным управлением", - объяснил он.

По данным РБК-Украина, в профильном оборонном комитете Рады нет единого мнения по этому скандалу. Многие поддержит позицию министра, но не все согласны с тем, как была она реализована.

Грозит ли министру обороны отставка

На днях глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина назвала действия Умерова незаконными. И призвала его подать заявление об отставке.

По данным РБК-Украина, в оборонном комитете сомневаются, что история с АОЗ непременно обернется отставкой Умерова. Хотя замечания к работе министра были и раньше. В частности, некоторые члены комитета считают, что Умеров сфокусировался только на международной плоскости, а внутренние процессы передал своим замам.

Еще один источник РБК-Украина в президентской команде подтверждает: пока предпосылок для увольнения Умерова нет.

В чем суть конфликта

На прошлой неделе Рустем Умеров раскритиковал оборонные закупки, которые якобы превратились в "Амазон". Он заявил, что не продлит контракт с Мариной Безруковой и назначит исполняющим обязанности директора Арсена Жумадилова (также является руководителем Государственного оператора тыла).

Это произошло при том, что наблюдательный совет поддержал продление контракта с Безруковой. Поэтому в такой замене могут усматриваться нарушения. До этого Минобороны дало себе право принимать такие кадровые решения. Что, впрочем, противоречит независимому корпоративному управлению.

Агентство заявило о давлении и попытке перевести закупки оружия для армии "в ручной режим". Однако Безрукова отстранена на время служебной проверки, а Жумадилов со вчерашнего дня приступил к обязанностям.

Подробнее обо всей ситуации читайте в материале "Скандал в Минобороны. Почему Умеров сменил руководство АОЗ и что не так с закупкой оружия".