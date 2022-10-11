Чи загрожує Україні "спільне розгортання військ" Росії та Білорусі: в ISW оцінили ризики

Російська Федерація та Білорусь заявили про спільне розгортання військ - формувань, призначених для захисту Союзної держави. Однак вони навряд наважаться атакувати ними Україну з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як відзначають аналітики, ймовірно, що російський компонент будь-якого формування "регіонального угрупування військ" складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.
Також компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.
Перед цим ЗМІ повідомляли про те, що Росія масово перекидає своїх солдатів до Білорусі у вагонах для худоби. Раніше ISW оцінював, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів, однак й це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення з території Білорусі.
Водночас Росія може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їх передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі.
ISW вважає, що наразі Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну, а Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з існуючих в Білорусі підрозділів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ нібито через "загострення на західних кордонах Союзної держави".
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