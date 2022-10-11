Чи загрожує Україні "спільне розгортання військ" Росії та Білорусі: в ISW оцінили ризики

Як відзначають аналітики, ймовірно, що російський компонент будь-якого формування "регіонального угрупування військ" складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.

Також компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Перед цим ЗМІ повідомляли про те, що Росія масово перекидає своїх солдатів до Білорусі у вагонах для худоби. Раніше ISW оцінював, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів, однак й це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення з території Білорусі.

Водночас Росія може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їх передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі.

ISW вважає, що наразі Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну, а Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з існуючих в Білорусі підрозділів.