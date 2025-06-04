Чи загрожує Україні паливна криза і від чого залежить ціна на бензин: бліц з Сергієм Куюном

Про ситуацію на ринку

- Які зараз основні фактори впливають на ціни на бензин і дизель в Україні?

- Багато років фактори незмінні. Перший - це зовнішній. Ми є країна-імпортер нафтопродуктів, вони до нас надходять майже з усього світу. На піку 2023 року, здається, пальне з понад 25 країн світу було у нас представлено. Відповідно, закупівля відбувається по світових цінах. Це фактор номер один.

Фактор номер два - це валюта. Оскільки пальне - імпортний товар, курс напряму впливає на ціну в гривні.

Іноді включаються інші фактори, внутрішні, як то попит, зміни в оподаткуванні тощо. Але це локальні випадки. Наприклад, сезонність. Традиційно навесні питаюсь, що буде з цінами, бо, мовляв, посівна?

Якщо провести аналіз динаміки цін на пальне навесні або восени, то ми побачимо в приблизно однаковій пропорції зростання та зниження цін. Проте внутрішня ціна завжди корелювалась із зовнішнім ринком.

Ціни залежать від світових (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

- Як змінився український ринок пального за останній рік - з точки зору імпорту, логістики, запасів?

- В цілому ринок змінився з 2022 року радикально. Якщо казати про джерела постачання, то ринок розвернувся на 180 градусів - домінування Росії і Білорусі змінилось на постачання через кордон з Європою, через який пальне потрапляє в Україну зі всього світу. Є взагалі екзотичні виробники, як то США, дизельним пальним звідти торгує мережа UPG. Були за останні три роки постачання з Кувейту, Саудівської Аравії, навіть з Канади, зі скандинавських країн. Тобто перше що змінилось, це географія.

Друге, логістика. Якщо раніше ми все отримували залізницею з тієї ж Росії і Білорусі, то пальне їде водою, бензовозами, залізницю. Так, залізниця залишається найбільшою, але це не 100%, як було 2021-го року, а близько 40%.

Автомобільним транспортом або бензовозами взагалі ніхто не імпортував, а у 2022 році частка цих постачань була понад 50%.

За остання три роки ця нова система постачань встигла еволюціонувати. Зокрема, відбулася кристалізація ключових постачальників. Тобто якщо у 2022-2023 роках купували де тільки могли, бо був дефіцит, висока ціна, а відповідно економічно проходило все. Але по мірі того, як ринок наповнився пальним і навіть з'явився профіцит, почали виживати найсильніші.

А найбільш конкурентний на пальному ринку той, хто географічно ближче. Все вирішує логістика. У 2024-му році відбулася кристалізація постачальників: бензини нам постачає вже не 20, фактично чотири країни-виробника - Румунія, Польща, Литва та в невеличких обсягах Німеччина.

По дизельному пальному, в принципі, те ж саме. Тобто домінує Польща, Румунія, дещо йде зі Словаччини, багато приходить з Півдня - Греція та Туреччина.

Тобто ціни закупівельні ціни позбулись спекулятивної складової, а кількість постачальників скоротилася до мінімуму.

Еволюціонувала й логістична система. З 2022 року дуже зросли залізничні перевезення. Це відбулося завдяки розбудові прикордонної інфраструктури - пунктів з переливу пального з європейських цистерн в українські. Наростили потужність, сформували парк вагонів (а це європейські та українські цистерни), синхронізували роботу залізничники різних країн.

І тому цей більш дешевий та продуктивний транспорт повернув собі втрачені позиції в імпорті пального. Одночасно втратили свою вагу бензовози, перевезення якими найбільш дороге.

Саме цим був характерний останній рік.

- А яка ситуація із запасами?

Ситуація дуже прагматична: ніхто нічого не зберігає. Весь продукт знаходиться «на колесах», оскільки ворог тримає під прицілом нафтобази.

Трагедії у відсутності запасів немає. Сформований такий транспортний парк і така транспортна інфраструктура, що будь-який обсяг пального ринок може привести в самі стислі терміни. Не буде перебільшенням сказати, що транспортних потужностей вистачить на постачання вдвічі більших обсягів, ніж ми споживаємо.

Міжнародний контекст

- Як впливає ситуація на світовому ринку нафтопродуктів на ціни в Україні?

- Вона впливає безпосередньо, бо по таким цінам ми купуватимемо пальне. Але якщо ми говоримо про прогнози, то це абсолютна невдячна справа і думаю не сильно помилюсь, якщо скажу, що протягом останніх трьох років всі прогнозисти прогоріли.

Найбільш запамяталось, як напередодні запровадження Європою ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії багато хто прогнозував колапс та злет цін. А що по факту? Ціни не просто не зросли, вони впали, бо всі готувались і привезли дуже багато пального, яке в подальшому обвалила ринки.

Таких прикрих для прогнозистів ситуацій було насправді багато. Ціноутворення на енергоносії дуже складне, бо впливаю економічні, політичні і навіть природні фактори, передбачити які всі разом неможливо.

Світовий ринок прогнозувати важко (Фото: Getty Images)

- Яку роль відіграє курс долара в ціноутворенні на пальне?

- Скажу так: кожна гривня в курсі долара - це приблизно 80 копійок в ціні на бензин або дизельного пального.

Сам світовий ринок нафти та нафтопродуктів працює в доларах. Проте в євро встановлено акцизний збір на пальне в Україні. Тому курс євро теж впливає на ціну, але не так суттєво.

Курс долара впливає на ціни (Фото: Getty Images)

Ризики і прогнози

- Чи є ризик паливної кризи або дефіциту влітку 2025 року?

- Це повністю виключено. Це, мабуть, одне з небагатьох, що можна абсолютно впевнено стверджувати.

Тому що створена така транспортна інфраструктура, яка здатна привезти пального в два рази більше, ніж нам потрібно. Кількість бензовозів у нас доросла з 2021 року в чотири рази. Це тисячі машин. Це відпрацьована логістика залізниці. Транскордонна інфраструктура дуже потужна і розгалужена. Все працює як годинник.

Сформовані джерела постачання. Чому сталася криза у 2022 році? Не в останню чергу через те, що ніхто не знав, куди бігти в тій Європі? За виключенням хіба що ОККО, ніхто ніколи не купував на Заході, всі купували на Сході та Півночі - в Росії та Білорусі.

Крім того, ти не можеш в Європі прийти на нафтопереробний завод або до трейдера і сказати: "Дайте мені пальне". По-перше, там тебе ніхто не чекає. По-друге, тебе будуть перевіряти. Тобто комплаєнси банківські, корпоративні. Це складно і не швидко.

Сьогодні це все вже зроблено. У будь-який час ти можеш збільшити обсяг свого замовлення і досить оперативно його отримати.

- Які прогнози щодо цін на бензин і дизель до кінця літа/року?

- Прогнозувати справа абсолютно невдячна. Все швидко змінюється. Завтра знову Трамп не з тієї ноги встане, і ціни кудись полетять.

Якщо говорити глобально, немає ознак того, що нафта буде дорожчати. Сировини та пального дуже багато. В Європі, наприклад, дуже багато бензину, його перевиробництво, ціни на нього падають. Нафтопереробні заводи зачиняються через це.

Я думаю, що найближчі місяці мають бути досить стабільними, без злетів та падінь.

- Чи можуть нові удари по інфраструктурі вплинути на забезпечення пальним?

- Ні. На відміну від енергетичної системи, яка має крупні вузли (ТЕС, ГЕС тощо) і через те є вразливою, система нафтопродуктозабезпечення максимально децентралізована. Якщо раніше такими вузлами були нафтопереробні заводи, або великі нафтобази, то їх сьогодні немає. І це те, що бажано зробити і в енергетиці.