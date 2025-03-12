Чи загрожує Україні економічний "хаос" Трампа: що кажуть експерти

Безумовно, "хаос, який запустив Трамп", і, перш за все, торгові війни, впливають на ринки, вважає заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Але "хаос" поки не загрожує Україні.

"По нас може "вдарити", якщо виникне глобальна рецесія. Тоді ціни впадуть і ми відчуємо це по металургії. Її експорт знизиться. Другий момент - якщо буде суперглобальна криза, то це вплине на здатність європейців знаходити для нас гроші. Але поки що це віддалена перспектива", - зазначив Фурса.

При цьому він наголосив, що поки що ЄС закладає серйозне збільшення витрат на Україну, зокрема, за рахунок заморожених активів РФ.

Аналогічної думки дотримується глава аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"Те, що відбувається зараз, Україні поки що ніяк не загрожує - у нас немає фондового ринку і немає вільного потоку капіталу, нема чому "відтікати" (відтік капіталу - ред.). Інше питання, якщо буде якась глобальна криза, і всі наші держави-партнери будуть зайняті порятунком своїх економік - менше буде коштів для України", - сказав в коментарі РБК-Україна Парашій.

Негативний вплив також може бути на процес відновлення України після перемир'я. "Після перемир'я має бути захід інвестиції. Але якщо буде глобальна криза, то ніякі інвестиції не прийдуть - але це далека перспектива", - зазначив Фурса.

Що стосується післявоєнних інвестицій, то з ними буде не все так просто в будь-якому разі, вважає Паращій. Інвестори завжди рахують свій очікуваний прибуток. Вкладати свої гроші в Україну вони будуть лише за умови, що буде задоволена прибутковість їхніх інвестицій.