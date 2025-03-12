Угрожает ли Украине экономический "хаос" Трампа: что говорят эксперты

Безусловно, "хаос, который запустил Трамп", и, прежде всего, торговые войны, влияют на рынки, считает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Но "хаос" пока не угрожает Украине.

"По нам может "ударить", если возникнет глобальная рецессия. Тогда цены упадут и мы почувствуем это по металлургии. Ее экспорт снизится. Второй момент - если будет суперглобальный кризис, то это повлияет на способность европейцев находить для нас деньги. Но пока это отдаленная перспектива", - отметил Фурса.

При этом он подчеркнул, что пока что ЕС закладывает серьезное увеличение расходов на Украину, в частности, за счет замороженных активов РФ.

Аналогичного мнения придерживается глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"То, что происходит сейчас, Украине пока никак не угрожает - у нас нет фондового рынка и нет свободного потока капитала, нечему "оттекать" (отток капитала - ред.). Другой вопрос, если будет какой-то глобальный кризис, и все наши государства-партнеры будут заняты спасением своих экономик - меньше будет средств для Украины", - сказал в комментарии РБК-Украина Параший.

Негативное влияние также может быть на процесс восстановления Украины после перемирия. "После перемирия должен быть заход инвестиции. Но если будет глобальный кризис, то никакие инвестиции не придут - но это далекая перспектива", - отметил Фурса.

Что касается послевоенных инвестиций, то с ними будет не все так просто в любом случае, считает Паращий. Инвесторы всегда считают свою ожидаемую прибыль. Вкладывать свои деньги в Украину они будут лишь при условии, что будет удовлетворена доходность их инвестиций.