Чи загрожує Сумам і Харкову наступ росіян? Що кажуть у ЦПД

Окупнти активізували наступ у Сумській та Харківській областях. Але ці дії не варто плутати з наступом РФ на Харків та Суми.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської і Харківської областей, вже доволі давно", - сказав він.

Коваленко підкреслив, що про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна - це "зовсім різні речі".

"Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити", - додав військовий.