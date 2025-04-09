Грозит ли Сумам и Харькову наступление россиян? Что говорят в ЦПД
Оккупанты активизировали наступление в Сумской и Харьковской областях. Но эти действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков и Сумы.
Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей, уже довольно давно", - сказал он.
Коваленко подчеркнул, что о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя - это "совсем разные вещи".
"Не стоит точно перекручивать слова военных, нужно верно их толковать", - добавил военный.
Активизация наступления РФ в Сумской и Харьковской областях
Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество боев на всех основных направлениях возросло.
Напомним, о том, что российские войска готовятся начать новое военное наступление на Украину писали западные СМИ еще в конце марта.
По данным АР, россияне вели подготовку к наступлению, которое должно продлиться от шести до девяти месяцев и занять почти весь 2025 год.
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