Чи загрожує ПТСР кожному українцю: відповідь ВООЗ

ПТСР - це психічний розлад, який виникає після пережитої травми. Він має чіткі симптоми, а підтвердити цей діагноз може лише кваліфікований лікар.

Натомість більшість українців стикаються з психологічним дистресом. Його основними ознаками є тривога, смуток, відчуття безнадії, безсоння, втома, дратівливість, а іноді й незрозумілий фізичний біль у тілі.

"Це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, і для більшості людей такі симптоми з часом слабшають, особливо якщо вони можуть задовольнити свої базові потреби та мають соціальну підтримку", - наголосив Хабіхт.

Він категорично не радить займатися самолікуванням або самостійно ставити собі діагнози. Якщо людина відчуває, що не справляється і потребує додаткової підтримки, їй варто звернутися до сімейного лікаря або спеціаліста з ментального здоров’я.

Нагадаємо, повномасштабна війна серйозно впливає на життя українців, зокрема на стан їхнього здоров'я. Постійний стрес, емоційне виснаження та життя в умовах небезпеки позначаються не лише на психологічному самопочутті, а й на фізичному стані населення.