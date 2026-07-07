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Чи загрожує ПТСР кожному українцю: відповідь ВООЗ

15:05 07.07.2026 Вт
2 хв
Люди стикаються не лише з ПТСР, а й з дистресом - які його основні ознаки?
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Чи загрожує ПТСР кожному українцю: відповідь ВООЗ Фото: ПТСР не загрожує всім українцям (Getty Images)
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Посттравматичний стресовий розлад не загрожує всім українцям. Більшість людей, імовірно, переживатимуть дистрес, що є нормальною реакцією на події.

Про це заявив представник та голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта в інтерв'ю РБК-Україна.

ПТСР - це психічний розлад, який виникає після пережитої травми. Він має чіткі симптоми, а підтвердити цей діагноз може лише кваліфікований лікар.

Натомість більшість українців стикаються з психологічним дистресом. Його основними ознаками є тривога, смуток, відчуття безнадії, безсоння, втома, дратівливість, а іноді й незрозумілий фізичний біль у тілі.

"Це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, і для більшості людей такі симптоми з часом слабшають, особливо якщо вони можуть задовольнити свої базові потреби та мають соціальну підтримку", - наголосив Хабіхт.

Він категорично не радить займатися самолікуванням або самостійно ставити собі діагнози. Якщо людина відчуває, що не справляється і потребує додаткової підтримки, їй варто звернутися до сімейного лікаря або спеціаліста з ментального здоров’я.

Нагадаємо, повномасштабна війна серйозно впливає на життя українців, зокрема на стан їхнього здоров'я. Постійний стрес, емоційне виснаження та життя в умовах небезпеки позначаються не лише на психологічному самопочутті, а й на фізичному стані населення.

Раніше генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук заявив, що війна спричиняє глибоке виснаження організму українців.

Фахівець пояснив, що поєднання хронічного стресу та нестачі повноцінного сну збільшує ризик передчасного старіння і втрати працездатності. Без комплексної державної підтримки рівень захворюваності на хронічні недуги може зрости на 20-30%.

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