Грозит ли ПТСР каждому украинцу: ответ ВОЗ
Посттравматическое стрессовое расстройство не грозит всем украинцам. Большинство людей, вероятно, будут переживать дистресс, что является нормальной реакцией на события.
Об этом заявил представитель и глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта в интервью РБК-Украина.
ПТСР - это психическое расстройство, возникающее после пережитой травмы. У него четкие симптомы, а подтвердить этот диагноз может только квалифицированный врач.
Большинство же украинцев сталкиваются с психологическим дистрессом. Его основными признаками являются тревога, уныние, чувство безнадежности, бессонница, усталость, раздражительность, а иногда и непонятная физическая боль в теле.
"Это нормальные реакции на ненормальную ситуацию, и для большинства людей такие симптомы со временем ослабевают, особенно если они могут удовлетворить свои базовые потребности и имеют социальную поддержку", - подчеркнул Хабихт.
Он категорически не советует заниматься самолечением или самостоятельно задавать себе диагнозы. Если человек чувствует, что не справляется и нуждается в дополнительной поддержке, ему следует обратиться к семейному врачу или специалисту по ментальному здоровью.
Напомним, полномасштабная война серьезно влияет на жизнь украинцев, в частности, на состояние их здоровья. Постоянный стресс, эмоциональное истощение и жизнь в условиях опасности отражаются не только на психологическом самочувствии, но и на физическом состоянии населения.
Ранее генеральный директор ГУ "Институт медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук заявил, что война влечет за собой глубокое истощение организма украинцев.
Специалист пояснил, что сочетание хронического стресса и недостатка полноценного сна увеличивает риск преждевременного старения и потери трудоспособности. Без комплексной государственной поддержки уровень заболеваемости хроническими недугами может возрасти на 20-30%.