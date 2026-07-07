ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Грозит ли ПТСР каждому украинцу: ответ ВОЗ

15:05 07.07.2026 Вт
2 мин
Люди сталкиваются не только с ПТСР, но и с дистрессом - каковы его основные признаки?
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Грозит ли ПТСР каждому украинцу: ответ ВОЗ Фото: ПТСР не грозит всем украинцам (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Посттравматическое стрессовое расстройство не грозит всем украинцам. Большинство людей, вероятно, будут переживать дистресс, что является нормальной реакцией на события.

Об этом заявил представитель и глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта в интервью РБК-Украина.

ПТСР - это психическое расстройство, возникающее после пережитой травмы. У него четкие симптомы, а подтвердить этот диагноз может только квалифицированный врач.

Большинство же украинцев сталкиваются с психологическим дистрессом. Его основными признаками являются тревога, уныние, чувство безнадежности, бессонница, усталость, раздражительность, а иногда и непонятная физическая боль в теле.

"Это нормальные реакции на ненормальную ситуацию, и для большинства людей такие симптомы со временем ослабевают, особенно если они могут удовлетворить свои базовые потребности и имеют социальную поддержку", - подчеркнул Хабихт.

Он категорически не советует заниматься самолечением или самостоятельно задавать себе диагнозы. Если человек чувствует, что не справляется и нуждается в дополнительной поддержке, ему следует обратиться к семейному врачу или специалисту по ментальному здоровью.

Напомним, полномасштабная война серьезно влияет на жизнь украинцев, в частности, на состояние их здоровья. Постоянный стресс, эмоциональное истощение и жизнь в условиях опасности отражаются не только на психологическом самочувствии, но и на физическом состоянии населения.

Ранее генеральный директор ГУ "Институт медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук заявил, что война влечет за собой глубокое истощение организма украинцев.

Специалист пояснил, что сочетание хронического стресса и недостатка полноценного сна увеличивает риск преждевременного старения и потери трудоспособности. Без комплексной государственной поддержки уровень заболеваемости хроническими недугами может возрасти на 20-30%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ПТСР ВООЗ
Новости
СБУ подтвердила убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: кто признался в преступлении
СБУ подтвердила убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: кто признался в преступлении
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни