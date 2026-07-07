Грозит ли ПТСР каждому украинцу: ответ ВОЗ

Посттравматическое стрессовое расстройство не грозит всем украинцам. Большинство людей, вероятно, будут переживать дистресс, что является нормальной реакцией на события.

Об этом заявил представитель и глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта в интервью РБК-Украина.

ПТСР - это психическое расстройство, возникающее после пережитой травмы. У него четкие симптомы, а подтвердить этот диагноз может только квалифицированный врач.

Большинство же украинцев сталкиваются с психологическим дистрессом. Его основными признаками являются тревога, уныние, чувство безнадежности, бессонница, усталость, раздражительность, а иногда и непонятная физическая боль в теле.

"Это нормальные реакции на ненормальную ситуацию, и для большинства людей такие симптомы со временем ослабевают, особенно если они могут удовлетворить свои базовые потребности и имеют социальную поддержку", - подчеркнул Хабихт.

Он категорически не советует заниматься самолечением или самостоятельно задавать себе диагнозы. Если человек чувствует, что не справляется и нуждается в дополнительной поддержке, ему следует обратиться к семейному врачу или специалисту по ментальному здоровью.

Напомним, полномасштабная война серьезно влияет на жизнь украинцев, в частности, на состояние их здоровья. Постоянный стресс, эмоциональное истощение и жизнь в условиях опасности отражаются не только на психологическом самочувствии, но и на физическом состоянии населения.